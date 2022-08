O técnico Jorginho afirmou que o Atlético-GO não será rebaixado à Série B e será campeão da Copa Sul-Americana. A fala do treinador foi feita após a derrota de 2 a 1 para o Goiás, no último clássico goiano da temporada, em meio a possibilidade do profissional ser demitido do comando da equipe rubro-negra.

“A gente tem feito um bom trabalho. Na Copa do Brasil poderíamos ter passado (à semifinal) e ficamos entre os oito melhores, nós estamos entre os quatro melhores da Sul-Americana, mas as coisas no Brasileiro, que é o cara chefe, não encaixaram como a gente gostaria. O trabalho está sendo bem feito. Estou consciente do bom trabalho, do grupo nas minhas mãos. Estou triste com a situação, não era o que esperava no Brasileirão, mas não tenho dúvidas, independente da minha permanência ou não, que esse grupo vai permanecer na Série A e ser campeão na Sul-Americana”, afirmou Jorginho.

Uma possível demissão do treinador foi comentada pelo presidente Adson Batista, que disse que analisará com calma sobre o futuro do técnico. Na quinta-feira (1º de setembro), O Dragão disputa o jogo de ida da semifinal da Copa Sul-Americana contra o São Paulo.

Jorginho frisou que respeitará a decisão do dirigente, se optar pela troca no comando da equipe.

“A gente precisa entender o momento que o clube está passando. Vou respeitar qualquer postura e decisão do Adson (Batista, presidente), como já falei, é um cara que aprendi a respeitar e ter um carinho grande por falar comigo no olho. Não é um cara que fica me ligando, mas olha no olho, e o que ele tomar de decisão eu vou acatar calmamente”, salientou Jorginho.

O treinador reconheceu que o Atlético-GO esteve abaixo do esperado e que por isso fez três mudanças antes dos primeiros 30 minutos do clássico. Jorginho definiu a situação no momento que fez três alterações como “muito difícil”.

“Estava, por isso as mexidas foram feitas. O cara (jogador) fica chateado em sair com 20 minutos do primeiro tempo, é difícil assimilar, por isso a gente nem olha e nem conversa com o jogador. Deixa eles saírem, trabalharem na mente e dentro do vestiário conversamos. Nós precisávamos de um choque de postura na nossa equipe, que estava sendo literalmente dominada pelo Goiás”, justificou o treinador.

As alterações feitas por Jorginho foram as entradas de Peglow, Kelvin e Edson Fernando nas vagas de Jorginho, Airton e Gabriel Baralhas.

“Sabíamos que seria difícil com as ligações diretas com o Pedro Raul. Não conseguimos manter a posse de bola no campo deles. Por isso mudei três vezes no primeiro tempo, porque percebi que não conseguimos construir e sair jogando. Quando fizemos as mudanças, conseguimos ser melhor que o Goiás. Tivemos uma semana de trabalho, mas não é em uma semana que vamos corrigir todos os problemas”, concluiu Jorginho.