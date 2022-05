Esporte Jorginho elogia aplicação do Atlético-GO e gol de Churin Treinador do Dragão aprova atuação da equipe no Beira-Rio e poder de reação após sair em desvantagem fora de casa

O técnico Jorginho comandou o Atlético-GO pela terceira vez após o retorno dele ao clube. O time se mantém invicto sob comando do treinador e, aos poucos, dá sinais de que poderá mudar a postura durante os jogos, como no empate de 1 a 1 diante do Inter-RS, na noite desta segunda-feira (30), no Estádio Beira-Rio. Jorginho elogiou a produtividade do time, a aplicação...