O técnico do Atlético-GO, Jorginho, elogiou a postura dos jogadores atleticanos na partida desta quarta-feira (8), no Estádio Antonio Accioly, na vitória difícil conquistada sobre o Avaí-SC, por 2 a 1. Para o treinador, os atletas têm compreendido a situação de cada jogo e assimilam bem as mudanças que são realizadas antes e durante cada compromisso da equipe desde a chegada dele ao clube.

Jorginho explicou que "sou um treinador que não sou muito adepto do rodízio", mas a necessidade de fazer modificações táticas são fundamentais para a tomada de decisões. "Acredito muito na recuperação dos atletas, acredito no jogador. Só vou poupar o jogador quando o departamento médico, a fisiologia, pedirem para fazer isso", destacou o técnico atleticano, que tem alterado o time em todos os jogos.

Desde que chegou ao clube, apenas o goleiro Ronaldo ainda não foi substituído pelo treinador. Nesta quarta-feira (8), tanto Gabriel Baralhas quanto Wellington Rato, autores dos dois gols, saíram do banco e foram oportunistas nos lances nos quais fizeram os gols da vitória, um em cada tempo de jogo. Os atacantes Léo Pereira e Shaylon também entraram no decorrer do jogo.

No intervalo, o técnico trocou o argentino Diego Churin por Wellington Rato, que estava brigando com si próprio para voltar a marcar gols. "Precisávamos finalizar mais. O Rato entrou para fazer isso", disse o técnico. Segundo ele, Diego Churin "vai nos dar muitas alegrias" e terá crédito junto à comissão técnica, assim como o volante Edson Fernando, que não começou bem o jogo e foi substituído por Gabriel Baralhas.

Jorginho explicou que previa um jogo difícil e que o Avaí-SC, comandado pelo ex-atleticano Eduardo Barroca, não jogaria com as linhas altas. Por isso, apostou na presença de Luiz Fernando, mais aberto. No primeiro gol, Gabriel Baralhas recebeu bela assistência na área de Luiz Fernando. Nos jogos fora de casa, contra Fluminense e Palmeiras, Jorginho ainda vai esperar pelas avaliações físicas e clínicas dos atletas para saber com quem contará.