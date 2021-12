Esporte Jorginho faz dois de pênalti, e Chelsea bate o Leeds por 3 a 2 no Inglês Com o resultado, os Blues ficam na terceira posição, com 36 pontos, atrás de Manchester City e Liverpool

O Chelsea teve dois nomes importantes na vitória por 3 a 2 contra o Leeds, neste sábado (11) pela 16ª rodada da Premier League, no Stamford Bridge. Rudiger sofreu dois pênaltis para os Blues, um no final do jogo, e Jorginho converteu ambos. Além dele, Mason Mount também balançou a rede, enquanto Raphinha e Gelhardt fizeram para os visitantes. Com o resultado, os Blu...