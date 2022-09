Antes de definir vaga na final da Copa Sul-Americana, o Atlético-GO terá outra partida decisiva pela Série A, neste domingo (4), contra o Atlético-MG, em que só interessa uma vitória e o meia Jorginho recomenda fazer "jogo perfeito". O camisa 10 prevê partida difícil também diante do São Paulo, recomenda que o time não se afaste do padrão apresentado em casa.

O Atlético-GO tem 22 pontos e recebe o Atlético-MG. "Será uma final de Copa do Mundo. Temos de fazer um jogo perfeito, sabemos da qualidade do adversário. Temos de pensar no Atlético-MG, temos de pontuar, respeitando o nosso adversário. Temos de pressioná-lo a todo momento. Jogar em Goiânia é muito difícil, é muito quente e abafado. Então, se pressionarmos o Atlético-MG, tenho certeza que vamos fazer bom jogo e conseguir um grande resultado", previu Jorginho.

O camisa 10 lembrou que todos no clube tiveram grande aprendizado com a goleada (4 a 1) e a eliminação para o Corinthians na Copa do Brasil. Tirar lições do revés e usá-las contra o São Paulo pode ajudar o Dragão se garantir na final da Sul-Americana.

"Sabemos que o jogo contra o Corinthians foi um aprendizado. Fizemos 2 a 0, sabíamos que seria muito difícil jogar na Arena Corinthians, onde o torcedor empurra o Corinthians a todo momento. Sabemos que não fizemos um bom jogo, levamos de 4 a 1. Creio que esse aprendizado já foi. Ontem (quinta-feira, 1º), sabíamos que seria jogo muito difícil e conseguimos um grande resultado, que foi 3 a 1", pontuou o camisa 10 do Dragão.

A receita é fazer o que o time atleticano costuma fazer em casa. "No Morumbi, temos de fazer diferente. Contra o São Paulo, temos de impor nosso ritmo, como fazemos em Goiânia. Marcar o adversário em cima, manter a posse de bola, fazer aquele jogo que é de Copa Sul-Americana, um time copeiro, que briga a todo momento, que morde, não deixa o adversário jogar. Temos demonstrado isso na Sul-Americana", ressaltou Jorginho.