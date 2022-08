O técnico Jorginho respirou mais aliviado após duas vitórias seguidas do Atlético-GO: sobre o Nacional (pela Sul-Americana, por 1 a 0) e o Red Bull Bragantino-SP (2 a 1, pela Série A). O treinador acredita que o Dragão tem condições de avançar na Sul-Americana, pois joga pelo empate diante do clube uruguaio para chegar à semifinal, mas avisa que não há nada definido.

O treinador sabe que o futebol tem imprevistos e tem consciência de que poderia ser demitido após a goleada de 4 a 1 sobre o Flamengo no dia 30 de julho. Jorginho foi criticado publicamente pelo presidente do clube, Adson Batista, mas garante que não se importa mais com isso e que, depois, resolve as situações "olho no olho".

O técnico reconhece que o risco de demissão foi compensado pelos bons resultados nas duas copas, a do Brasil e a Sul-Americana, pois foram essenciais para que ficasse no cargo. Jorginho também elogia a reposição de peças no elenco, pois isso permite rodar o elenco e trabalhar melhor a equipe para cada jogo.

Nesta terça-feira (9), fará mudanças em relação à equipe que venceu o RB Bragantino no fim de semana.

"Vida de treinador no Brasil, você passou de três derrotas, fica numa situação delicada. Infelizmente (reveses), é uma realidade que a imprensa começa a comentar e a coisa cresce. Dependendo do clube, há pressão grande de diretoria, conselheiros, torcida. Temos um clube que tem as suas particularidades. Sabemos quem determina as coisas aqui, quem manda. Sei muito bem que a decisão vem do Adson (Batista, presidente). Para ele, como líder e como gestor, não é fácil perder seis jogos. Perdemos seis jogos. Poderia ter acontecido naquela oportunidade, mas tenho muita confiança, não perdi a confiança nem a esperança no nosso trabalho", justificou o técnico na entrevista antes do jogo decisivo pela Sul-Americana, na noite desta terça-feira (9), no Estádio Serra Dourada, diante do Nacional (Uruguai).

Segundo Jorginho, ficou possível trabalhar melhor o que o atual elenco disponibiliza para usar em três competições diferentes. As formações usadas diante do Nacional e do RB Bragantino foram diferentes e as respostas foram positivas. Léo Pereira, Luiz Fernando e Jorginho estavam suspensos no Brasileirão, mas foram escalados na Sul-Americana e tiveram atuações destacadas em Montevidéu. Desfalques no fim de semana, devem voltar nesta terça (9).

"Sabíamos disso. Só chegamos a essa situação (resultados negativos na Série A) porque não tínhamos o elenco qualificado para disputar três competições. Houve jogos em que não tínhamos 19 jogadores para levar, não tínhamos dois jogadores para cada posição. É muito difícil trabalhar assim. Agora, nós temos. Tanto que entramos numa competição com os jogadores descansados uma semana (antes)", destacou o treinador.

Como vai manter a base da equipe vitoriosa sobre o Nacional - a exceção será o goleiro Ronaldo, substituído por Renan -, Jorginho espera a manutenção do padrão apresentado em Montevidéu diante da torcida atleticana, que pretende levar o maior público do Dragão na temporada.

A expectativa do clube é de que a partida tenha acima de 25 mil pessoas na noite desta terça-feira (9), às 19h15, no Serra Dourada.