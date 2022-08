Desfalque no empate de 1 a 1 diante do Cuiabá-MT, domingo passado (21), o meia Jorginho se recuperou da contusão no tornozelo esquerdo e participou normalmente do treino na manhã desta quinta-feira (25), no centro de treinamento do Dragão.

O Atlético-GO está praticamente definido para o clássico deste sábado (27) diante do Goiás, às 16h30, no Estádio da Serrinha.

Com o camisa 10 à disposição, o técnico Jorginho pretende usar a melhor formação tática contra o time alviverde na Série A do Brasileiro. A formação dos últimos dois treinos deverá ser repetida e confirmada na manhã desta sexta-feira (26).

A equipe atleticana deve ter Renan; Hayner, Wanderson, Klaus e Arthur Henrique; Gabriel Baralhas, Marlon Freitas e Jorginho; Airton, Luiz Fernando e Wellington Rato.

A presença de Jorginho dependia da reação dele, nos treinos físicos e com bola, após ficar se tratando no departamento médico. A partir da terça-feira (22), foi para o gramado e não sentiu a contusão durante a corrida.

Os desfalques para o clássico são: Lucas Gazal, Willian Maranhão e Diego Churín (suspensos). Outros nomes, como os atacantes Léo Pereira, Shaylon, Ricardinho e Peglow, podem aparecer no decorrer do jogo.

Este será o sexto e último clássico entre Goiás e Atlético-GO nesta temporada. O Dragão venceu três vezes (1 a 0, 3 a 1, 3 a 0), perdeu uma (1 a 0) e empatou outra (0 a 0).

Na Serrinha, foram duas vitórias do Atlético-GO em jogos decisivos: 3 a 1 na final do Goianão 2022 (Jorginho não atuou porque estava suspenso) e 3 a 0 na partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil (Jorginho fez o primeiro gol, de cabeça).