Esporte Jorginho volta ao Atlético-GO com contrato de dois anos Meia estava no Ceará, mas tinha vínculo com o Atheltico-PR

O meia Jorginho está de volta ao Atlético-GO. O jogador, que completa 31 anos nesta quarta-feira (5), estava no Ceará, mas tem vínculo com o Athletico-PR. Sem espaço no time paranaense, está de volta à casa atleticana, de onde saiu no início de setembro de 2020, após conflito com o então técnico Vagner Mancini. A contratação está acertada, mas ainda não foi oficializada. No acordo...