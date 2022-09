Esporte Jornais estrangeiros repercutem história de menino goiano que desenhou próprio álbum da Copa História correu o mundo e foi parar em jornais até da Índia

A história do pequeno João Gabriel Nery dos Santos, o menino de 8 anos que decidiu desenhar seu próprio álbum da Copa por não ter condições de comprar, extrapolou as fronteiras do Brasil e foi parar nas páginas de diversos jornais internacionais. Veículos como o La Capital, da Argentina; o 24 Horas, do México e até o California18, da Índia, repercutiram a paixão do m...