O goiano Hélio Rocha é uma memória viva da história local e nacional. O jornalista preparou uma recepção para convidados na casa dele, em Goiânia, durante a inauguração do Estádio Serra Dourada, no dia 9 de março de 1975. Pelé apareceu no sobrado do jornalista, no Setor Oeste.

Uma presença ilustre, muito mais do que especial, num evento que teve outras pessoas ilustres, como o jornalista Juca Kfouri.

Porém, relevante foi a novidade revelada pelo Rei do Futebol naquele dia. “Ele anunciou, pela primeira vez, que iria jogar pelo Cosmos”, relembrou Hélio Rocha, sobre o acerto do até então ex-jogador do Santos com o clube de Nova York.

Pelé havia se despedido do Peixe em 1974, mas foi seduzido por uma proposta bem tentadora do clube norte-americano para difundir o futebol nos Estados Unidos. Foi a chance para o ex-jogador faturar muito mais do que havia conseguido.

Hélio Rocha acompanhou, mesmo que à distância, toda a trajetória de Pelé, no Santos e na seleção brasileira. Em 1970, era editor do POPULAR e trabalhou na preparação de uma edição especial no domingo em que o Brasil se consolidou como potência do futebol mundial, com o tricampeonato no Mundial do México (1970).

“Pelé passou a ser não apenas artilheiro, mas um clássico. O jogo dele tinha um charme diferente de todos os outros jogadores. Teve a sorte de jogar em times bons, como o Santos, com o ataque formado por Dorval, Mengálvio, Coutinho, Pelé e Pepe”, descreveu o jornalista goiano.

Enquanto Pelé encantava o mundo com lances geniais e gols decisivos, Hélio Rocha pôde testemunhar um jogador aquém e além do seu tempo. Ficou eternizado. Virou Rei do Futebol. “O jogo era impecável. Não teve medo dos marcadores. Nenhuma seleção tinha jogadores para marcá-lo. É o melhor de todos os tempos”, acrescenta Hélio Rocha.

Segundo ele, a inteligência do craque ultrapassou as fronteiras do esporte. Pelé foi ator de TV e cinema, músico, compositor, garoto propaganda. Um nome relevante para qualquer marca de produto ou evento.

“Acabou ficando popular entre os torcedores de outros esportes por causa da capacidade dele de penetração, comunicação, talento para empolgar. Depois, muitos outros jogadores que se consagraram se inspiraram nele. Foi o maior exemplo que o esporte já teve. Infelizmente, sofreu este mal agora, aos 82 anos. Poderia ter vivido mais tempo”, lamentou Hélio Rocha sobre da morte do Rei, na tarde desta quinta-feira (29).