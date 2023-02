O atacante Daniel, de 18 anos, vem de dois jogos seguidos que estão abrindo mais espaço para ele no Atlético-GO. O jogador marcou um gol na vitória sobre o Inhumas (3 a 1) e duas vezes no triunfo sobre o Goianésia (3 a 0). São três gols e o reconhecimento da torcida atleticana, que aplaudiu o jogador na noite de quarta-feira (15), no Estádio Antonio Accioly.

Enquanto os dois atacantes contratados para 2023 - Felipe Vizeu e Igor Tores - se recuperam de contusão, Daniel começa a aproveitar as chances. Ano passado, ele teve a primeira, mas teve lesão séria no joelho após a estreia no Estadual 2022.

Segundo Daniel, o momento é bom, mas também de trabalho e saber como lidar com as críticas da torcida. Segundo ele, para jogar no Dragão “é preciso ter sangue nos olhos" e ter “muita vontade” nas partidas.

“Entrei com muita vontade (nos jogos). Para entrar em campo com esta camisa, tem de ter sangue nos olhos, jogar pelo Atlético-GO e pela torcida. Entrei com calma (nos jogos), procurei me posicionar bem e jogar com concentração”, explicou o jogador atleticano. No time principal, em duas temporadas, Daniel atuou sete vezes, marcou três gols e espera sequência.

“Tenho de continuar jogando bem, continuar fazendo minha parte dentro de campo, fazendo gols, o que todo mundo gosta. Centroavante vive disso, fazer gols, boas partidas e assistências. Tenho de continuar fazendo o meu (trabalho), continuar concentrado”, afirmou o jogador, que fez um gol na Copa São Paulo de Juniores (2023) e, assim que voltou ao clube, voltou a treinar com o elenco profissional. Na derrota para o Anápolis (2 a 1), ele não atuou bem e recebeu as críticas da torcida, mas garante saber lidar com elas.

“Agora, que sou jogador do (time) profissional, tenho de saber lidar com as críticas, a pressão da torcida. Claro, elas (críticas) não estão erradas. Quando (jogador) não vai bem dentro de campo, estão certos (torcedores) de cobrar porque temos de dar o nosso melhor em campo e felicidade para a torcida. Estou numa fase boa, conseguindo ganhar confiança da torcida e espero continuar assim”, disse Daniel, que terá dez dias de recesso no calendário de jogos para se aperfeiçoar técnica, física e tecnicamente. Segundo ele, o momento é de aprendizado.

“Os dois primeiros meses (janeiro e fevereiro) fizeram com que eu evoluísse bastante. Aprendi com a comissão (técnica), os jogadores e consegui fazer bons treinos e jogos. Fui pegando a confiança do treinador (Eduardo Souza) e da comissão (técnica) para ganhar oportunidade e fazer gols”, comentou o atacante atleticano.