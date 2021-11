Esporte Jovem atacante marca e Santos mantém chance de Libertadores Com o empate, o Santos chegou aos 46 pontos e ocupa a 11ª colocação do Nacional

Sem os atacantes experientes Marinho, 31, e Diego Tardelli, 36, o Santos contou com gol do jovem Marcos Leonardo, 18, para empatar com o Internacional em 1 a 1 neste domingo, (28), no Beira-Rio, pelo Campeonato Brasileiro. O resultado faz a equipe de Fábio Carille continuar com chances de classificação para a fase preliminar da Copa Libertadores de 2022. Com o empa...