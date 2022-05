Goiânia e Trindade sediam a partir desta segunda-feira (16), os Jogos Universitários Brasileiros de Futebol, que terá um representante goiano na disputa: Vila Nova/Universo. Serão duas categorias, feminino e masculino, cujos campeões vão garantir vagas para o Pan-Americano de Futebol, que será disputado no México.

O Vila Nova/Universo estreia nesta segunda-feira, com jogos nas duas categorias. No feminino, vai encarar o time da Universidade Federal do Maranhão. No masculino, o desafio será contra o representante da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

Leia também

+ Goiano de 11 anos ganha reconhecimento e sonha com Olimpíada

+ Atletas goianos conquistam vagas para os Jogos Pan-americano Universitários



A competição terá 32 times, 16 em cada categoria. São dois grupos com quatro integrantes. Na primeira fase, os times disputam três rodadas. Os dois primeiros de cada chave avançam às semifinais, que serão disputadas em jogos únicos na sexta-feira (20). As finais do torneio, que vão definir, os classificados para o Pan-Americano de Futebol serão disputadas no sábado (21).

Os jogos serão disputados no estádio Olímpico e no Sesi Ferreira Pacheco, em Goiânia, e no estádio Abrão Manoel da Costa e Campo Parque Lara Guimarães, em Trindade.

Confira os jogos dos times goianos no torneio

Segunda-feira (16)

Feminino: Vila Nova/Universo x UFMA

Masculino: Vila Nova/Universo x UFRN



Terça-feira (17)

Feminino: UFS-SE x Vila Nova/Universo

Masculino: UNB x Vila Nova/Universo

Quarta-feira (18)

Feminino: Vila Nova/Universo x UniAteneu-CE

Masculino: Vila Nova/Universo x UniAteneu-CE