Esporte Justiça de Alagoas suspende a eleição para presidente da CBF Pleito tem sido marcado por brigas jurídicas. Houve ações na Justiça do Rio, no STJ (Superior Tribunal de Justiça) e, agora, na Justiça de Alagoas

A 1ª Vara Cível da Justiça de Alagoas suspendeu a realização da eleição para presidente da CBF, marcada para esta quarta-feira (23). A decisão foi para atender uma demanda do vice-presidente da confederação, Gustavo Feijó, que não conseguiu inscrever uma chapa por falta de apoio. O pleito seria realizado com candidatura única de Ednaldo Rodrigues, que conta com o aval d...