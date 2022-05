Esporte Justiça nega pedido e mantém Bandeira de Mello em ação do incêndio no Ninho A defesa de Bandeira de Mello argumentava que não há indícios de autoria de crime por parte do ex-presidente do clube carioca

O ex-presidente do Flamengo Eduardo Bandeira de Mello segue respondendo por incêndio culposo na Justiça. Em decisão publicada nesta quinta-feira (19), a desembargadora Sueimei Cavalieri, da 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, negou o habeas corpus pedido pela defesa do ex-dirigente, que pedia a extinção da ação no caso da tragédia q...