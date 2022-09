O Juventude e Avaí ficaram no empate, em 1 a 1, na tarde deste sábado (3), no estádio Alfredo Jaconi, em partida válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os donos da casa abriram o placar aos 13 minutos do segundo tempo com Bissoli. Atrás do placar, o Avaí buscou o empate aos 25 minutos com Chico, de pênalti.

O resultado da partida manteve as equipes na zona de rebaixamento. O Juventude, na lanterna, registra 18 pontos, e o Avaí com 24, duas posições acima.

No próximo sábado (10), os gaúchos enfrentam o Palmeiras. No dia seguinte, o Leão recebe o Athletico.

O primeiro tempo começou equilibrado. O Juventude teve menos posse de bola, mas levou mais perigo no ataque. Logo aos cinco minutos, Vitor Mendes levou perigo de cabeça e Vladimir fez linda defesa.

O Avaí, por sua vez, chegou duas vezes a área do gol com chute de Natanael travado pela defesa, e Pottker, que recebeu lançamento, passou pelo goleiro e empurrou para a rede, mas o lance foi anulado por impedimento.

Pitta, em posição irregular, perdeu ótima oportunidade. Dois minutos depois, Parede bateu falta para área, a bola passou por todo mundo e Renato Chaves não conseguiu aproveitar.

No segundo tempo, o Juventude melhorou e anotou o primeiro gol aos 13 minutos com Bissoli.

Aos 18 minutos, em escanteio cobrado, a bola foi desviada e Pottker tirou quase em cima da linha, mas com o braço. Após checagem do VAR, a arbitragem assinalou o pênalti. Na cobrança, Chico bateu e marcou o empate.

FICHA TÉCNICA

Juventude 1x1 Avaí

Local: Estádio Alfredo Jaconi, Caxias do Sul-RS

Data/horário: 03/09/2022 - 16h30 (de Brasília)

Árbitro: Diego Pombo Lopez (BA)

Assistente 1: Luanderson Lima dos Santos (BA)

Assistente 2: Elicarlos Franco de Oliveira (BA)

Quarto árbitro: Roger Goulart (RS)

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)

Cartões amarelos: Pegorari, Vitor Mendes, Elton, Felipe Pires, Guilherme Parede, Bruno Nazário (Juventude), Kevin, Raniele, Bruno Silva, Sarará, Pottker, Bissoli (Avaí)

GOLS: Bissoli, do Juventude, aos 13 minutos do segundo tempo, e Chico, do Avaía, aos 25 minutos do segundo tempo.

JUVENTUDE

Paulo Henrique, Vitor Mendes (Thalisson 36'/2T), Renato Chaves e Rafael Forster; Elton (Jadson 41'/2T), Chico (Welitom 45'/2T) e G. Parede (Bruno Nazário 36'/2T); Felipe Pires, Óscar Ruiz (Ruan 41'/2T) e Pitta. Técnico: Jair Ventura Pegorari;

AVAÍ

Vladimir; Kevin, Rodrigo Freitas (Jean Pyerre 34'/2T), Raniele e Cortez; Bruno Silva, Galdezani (Guerrero 34'/2T) e Mateus Sarará (Jean Cléber 45'/2T), Natanael, Pottker (Marcinho 47'/2T) e Bissoli (Muriqui 34'/2T). Técnico: Eduardo Barroca.