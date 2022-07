Com foco voltado para o Brasileirão, o Goiás faz um duelo na matinê deste domingo (17), contra o Juventude. A partir das 11 horas, as equipes alviverdes se enfrentam no Estádio Alfredo Jaconi, pela 17ª rodada da Série A. A competição é a única que o clube goiano terá até o final do ano após eliminação na Copa do Brasil.

O Goiás adotou o silêncio após ser eliminado no torneio eliminatório pelo rival Atlético-GO, depois da goleada de 3 a 0 sofrida em plena Serrinha. O elenco esmeraldino viajou para Caxias do Sul na sexta-feira (15), mas nenhum atleta, dirigente ou o técnico Jair Ventura concedeu entrevista nos dias seguintes após a eliminação.

A equipe esmeraldina adotou discurso de dar respostas em campo na Série A, na busca pela permanência na elite nacional e por um final de ano mais feliz. O Atlético-GO foi responsável por eliminar o time esmeraldino nas oitavas de final da Copa do Brasil e superou a equipe alviverde na decisão do Goianão.

Vivo apenas no Brasileiro, o Goiás tenta manter o bom desempenho (42,9%) sob comando do técnico Jair Ventura para, no mínimo, garantir a permanência. Só no Brasileiro, o clube tem 44,4% de rendimento com o treinador.

Se repetir pelo menos esse número nos jogos que restam (são 22), tem boas chances de permanência. Tem 20 pontos, somaria pelo menos mais 29 e ficaria com 49. No Brasileiro de pontos corridos com 20 times, nunca um time caiu com 49.

Um fator que o Goiás tenta melhorar na Série A, que na avaliação do clube pode ser fundamental para o time subir na tabela, abrir distância para o Z4 e buscar outras metas na competição, é vencer jogos seguidos.

Contra o Juventude, a equipe esmeraldina pode vencer duas partidas seguidas apenas pela segunda vez neste Brasileirão - o clube vem de vitória (2 a 1) sobre o Athletico-PR.

A outra vez que venceu jogos consecutivos foi nas rodadas 5 e 6, quando bateu Santos e Atlético-GO. O Goiás pode ganhar até cinco posições na rodada com um triunfo contra a equipe gaúcha, somado a tropeços de adversários.

Algo que deixa o otimismo do Goiás em alta é o bom desempenho da equipe contra times que ocupam a zona de rebaixamento. Será o quinto jogo da equipe goiana nesta Série A contra um adversário que está entre os quatro últimos. O time esmeraldino espera manter o embalo para subir na tabela.

Neste Brasileirão, o Goiás tem 58,3% de aproveitamento contra times que estão no Z4. A equipe esmeraldina venceu Atlético-GO (1 a 0) e Cuiabá (1 a 0), empatou por 1 a 1 com o Fortaleza e perdeu para o América-MG, por 1 a 0.

Jogar às 11 horas da manhã costuma mudar a rotina das equipes. O Goiás não sofreu com alteração de horário de treinos por ter atividades pela manhã, mas a alimentação antes da partida ganha o reforço de carboidratos, como o consumo de macarrão antes da bola rolar, por exemplo.

Considerando apenas duelos do Brasileirão, a partida contra o Juventude será a oitava que o Goiás disputará desde que o horário das 11 horas foi adotado pela CBF nas competições nacionais, em 2015.

Nesta edição do Brasileirão, o Goiás enfrentou o Coritiba, na estreia da competição nacional, e foi goleado (3 a 0) no horário da matinê.

Na participação do clube em 2020, o Goiás também sofreu goleadas para Santos e Flamengo, ambas por 6 a 1, no horário das 11 horas. As outras partidas ocorreram em 2015: vitórias diante o Joinville (3 a 0) e Palmeiras (1 a 0), empates com a Ponte Preta (0 a 0) e Coritiba (1 a 1).

FICHA TÉCNICA

Campeonato Brasileiro - Série A - 17ª rodada

Jogo: Juventude x Goiás

Local: Estádio Alfredo Jaconi (Caxias do Sul/RS)

Data: 17/7/2022

Horário: 11 horas

Transmissão: Premiere

Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araujo/SP

Assistentes: Alex Ang Ribeiro/SP e Luiz Alberto Andrini Nogueira/SP

VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos (FIFA/SP)

JUVENTUDE: César; Rodrigo Soares, Thalisson, Rafael Forster e Moraes; Jean Irmer (Vitor Mendes); Jadson e Óscar Ruiz (Marlon); Edinho, Paulo Henrique e Ricardo Bueno. Técnico: Umberto Louzer.

GOIÁS: Tadeu; Yan Souto, Reynaldo César e Caetano; Diego, Caio Vinícius, Matheus Sales, Fellipe Bastos (Luan Dias) e Danilo Barcelos (Vinícius); Nicolas e Pedro Raul. Técnico: Jair Ventura.