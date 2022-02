Esporte Kane brilha, Tottenham supera pressão absurda e vence City em jogaço Em campo, o City conseguiu o domínio do jogo, com cerca de 72% de posse de bola, contra 28% do Tottenham. O time da casa também finalizou muito mais vezes (20 a 6) e teve mais escanteios (10)

Foi um fim de jogo frenético, com dois gols já nos acréscimos. Primeiro, Mahrez empatou a partida, mas Harry Kane conseguiu trazer a vantagem de novo ao Tottenham, que venceu pelo placar de 3 a 2, no Etihad Stadium, pela 26ª rodada do Campeonato Inglês. Gündogan e Mahrez marcaram para os donos da casa, enquanto Kane (duas vezes) e Kulusevski fizeram para os visitantes. Em campo,...