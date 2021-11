Esporte Kansas City quer Copa para se afirmar como 'capital do futebol' e do 'soccer' Torneio será disputado no México, Canadá e Estados Unidos. Nos EUA, 11 cidade serão escolhidas para sediar a competição de seleções

Um outdoor de 750 metros quadrados em uma das avenidas mais movimentadas de Kansas City é o sinal mais claro do quanto a cidade pensa na Copa do Mundo. Mas o anúncio nada tem a ver com a contagem regressiva de um ano para o torneio no Qatar, iniciada neste domingo (21). O foco no centro-oeste dos Estados Unidos é a edição de 2026 do Mundial. A placa, que ocupa o...