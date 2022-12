Contratado pelo Atlético-GO em julho de 2022, o atacante Kelvin, de 25 anos, esperar conseguir uma sequência maior de jogos pelo Dragão na próxima temporada. O jogador acredita que estar no clube desde o início do processo de pré-temporada pode contribuir para que ele conquiste mais espaço.

Kelvin estava no ABC-RN até o meio da última temporada, quando a diretoria atleticana se interessou pelo futebol dele e desembolsou R$ 50 mil para pagar a multa rescisória ao clube potiguar. O contrato do atacante com o Dragão é até julho de 2024.

Desde que chegou ao Atlético-GO, Kelvin disputou dez jogos pela equipe e marcou apenas um gol, justamente em sua estreia diante do Athletico-PR.

Com as saídas de peças importantes do setor ofensivo do elenco rubro-negro como os atacantes Churín e Léo Pereira, do meia-atacante Wellington Rato e do meia Jorginho, Kelvin espera aproveitar o espaço.

“Espero fazer um ano de muitas conquistas, títulos e principalmente alcançar o objetivo (acesso). Em questão de oportunidade, vou dar meu melhor em cada treino, e o professor vai saber a melhor opção para ele”, salientou Kelvin neste início de pré-temporada do Dragão.