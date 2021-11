Esporte Léo Ortiz queria o futsal, mas pode levar a Sul-Americana pelo Bragantino Defensor pode, em caso de título do time paulista contra o Athetico-PR, levantar a taça do torneio sul-americano

Se o Red Bull Bragantino conquistar o título da Copa Sul-Americana neste sábado (20), Léo Ortiz, 25, vai levantar a taça. O zagueiro que começou tarde no futebol, tornou-se capitão cedo. No ano passado, era o mais jovem da Série A do Campeonato Brasileiro. A equipe do interior de São Paulo faz a partida mais importante de sua história contra o Athletico, no Estádi...