O atacante Léo Pereira foi decisivo na vitória de 3 a 1 do Atlético-GO sobre o São Paulo, no Estádio Serra Dourada, no primeiro jogo da semifinal da Copa Sul-Americana. O jogador havia marcado um belo gol na vitória sobre o Corinthians, na Copa do Brasil.

Na noite desta quinta-feira (1º), foi lançado pelo técnico Eduardo Baptista no segundo tempo, no lugar de Wellington Rato. Ao receber o passe de Arthur Henrique, Léo Pereira ganhou na velocidade pela esquerda e tocou na saída de Jandrei.

O atacante atleticano tinha ficado marcado pela substituição diante do Olimpia, quando errou as jogadas e foi substituído pelo então técnico Jorginho, no final do jogo, pelo meia Rickson. Léo Pereira chorou bastante, pois seria um dos escolhidos para as cobranças de pênalti. Dias depois, marcou o golaço sobre o Corinthians.

"O futebol é assim. Tem hora que você vai chorar, na outra vai sorrir. Tem altos e baixos", definiu o atacante, que teve oportunismo e tranquilidade para tirar a bola do goleiro do São Paulo.

"Foi um gol importante, mas agora temos de focar para quem sabe chegar a uma final e conquistar um título importante", comentou Léo Pereira, uma das opções de velocidade pelos lados do campo no elenco.