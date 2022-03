Esporte Léo Pereira promete Atlético-GO bem ofensivo: 'vamos em busca da vitória' Dragão tem a vantagem do empate por ter vencido o Vila Nova na ida da semifinal por 3 a 1

O atacante Léo Pereira foi o destaque do Atlético-GO na vitória de 3 a 2, sobre o Vila Nova, no primeiro jogo da semifinal do Goianão. O jogador, que fez um gol e uma assistência para Shaylon, recomenda o Dragão no ataque. "Vamos em busca da vitória, não vamos aceitar só empate ou a derrota, mas sim a vitória. Será muito importante para nós", destacou o atacante atleticano, q...