Esporte Líder de assistências no Vila Nova, atacante projeta 1º gol Jean Silva acredita que tem evoluído jogo a jogo no Tigre, e diz que entende cobrança da torcida por não ter marcado gols pelo time colorado

Líder de assistências no Vila Nova com três passes para gols, o atacante Jean Silva não se diz satisfeito com atuação individual por ainda não ter marcado gols pelo time colorado. Dos jogadores titulares, o camisa 11 é o que costuma ser mais cobrado pela torcida durante os jogos. Ele é considerado um jogador tático no elenco e de confiança do técnico Higo Magalhães....