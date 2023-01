O lateral esquerdo Bruno Melo foi apresentado como reforço do Goiás e se colocou à disposição para atuar em mais de uma posição. Ao longo da carreira, o jogador de 30 anos também já participou de algumas partidas como zagueiro.

Para Bruno Melo, o Goiás tem potencial para fazer uma boa temporada em 2023. “Isso que me motivou vir pra cá. O Goiás tem um elenco forte neste ano, já tinha no ano passado. Vamos brigar por coisas grandes pelo clube neste ano”, comentou Bruno Melo, que conhece o técnico Guto Ferreira por ter sido rival do treinador no clássico entre Ceará, ex-clube do treinador, e Fortaleza, equipe que emprestou o jogador para o Goiás.

“Cheguei depois, o pessoal já treinava desde dezembro, mas estou preparado. Quando o professor (Guto Ferreira) precisar de mim, estou pronto. Se ele precisar de mim na lateral ou na zaga eu vou dar conta do recado”, avisou o jogador, que aguarda regularização para estrear.

Ainda sem Bruno Melo, o Goiás encara o Anápolis nesta quinta-feira (19), no encerramento da 3ª rodada do Goianão 2023. O duelo será disputado na Serrinha, a partir das 19h30.