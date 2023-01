Na única entrevista antes do clássico contra o Vila Nova, o Goiás apresentou o lateral direito Bruno Santos nesta sexta-feira (27). O jogador de 29 anos foi regularizado e pode estrear contra o rival colorado pela 6ª rodada do Campeonato Goiano.

Se depender do jogador, inclusive, ele está pronto para atuar. “Cabe ao treinador (Guto Ferreira). Eu estava à espera de ser regularizado, já estou. A expectativa é boa, estou feliz aqui. Nosso grupo é forte e temos coisas grandes a fazer”, disse Bruno Santos, que retorna ao Brasil após nove temporadas no exterior.

Entre 2014 e 2020, o lateral direito atuou em clubes de Portugal. Nas últimas três temporadas, ele defendeu o Limassol, do Chipre.

“Todo atleta brasileiro quando vai para fora cedo, a maturidade não é algo fácil que você encontra. Mas você encontra boas pessoas que te ajudam. Encontrei bons treinadores que me ajudaram. O Futebol europeu é mais evoluído taticamente do que o brasileiro, mas sou mais um para ajudar. O futebol brasileiro está crescendo e sou mais um para ajudar”, disse o jogador antes do clássico.

Bruno Santos, inclusive, pode estrear contra o Vila Nova. A lateral direita do Goiás costuma ser um problema há anos. Apodi, titular da posição, não está 100% na condição física e é dúvida. Maguinho é outra opção, mas desde que chegou ao clube esmeraldino não foi unanimidade no setor.

“São dois grandes jogadores, estou aqui para evoluir e ajudá-los a crescer”, frisou Bruno Santos sobre os concorrentes da posição. “Quando pedem para eu subir, eu subo. No futebol hoje em dia não tem aquela situação que tem que subir toda hora ou descer toda hora. Tem momentos de apoiar e defender”, completou sobre seu estilo de jogo.

O clássico entre Goiás e Vila Nova será disputado neste domingo, a partir das 10h30, na Serrinha, pela 6ª rodada do Goianão. Desde meados de 2017, o duelo é disputado com torcida única, do clube mandante. Portanto, apenas esmeraldinos poderão acompanhar o reencontro entre os rivais após 492 dias sem a disputa do clássico.

