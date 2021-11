Esporte Lateral é dúvida no Goiás para jogo decisivo contra o Guarani Hugo apresentou evolução de um problema no calcanhar, mas ainda não tem participação confirmada para o jogo de segunda-feira (22)

O lateral esquerdo Hugo segue como dúvida para o jogo decisivo do Goiás contra o Guarani. O jogador teve uma evolução no tratamento de um problema no calcanhar, mas não possui participação confirmada na partida de segunda-feira (22). Caso não atue, Artur seguirá na formação titular do confronto válido pela 37a rodada. Os dois atletas participaram do treino...