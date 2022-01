Esporte Lateral é regularizado e pode estrear pelo Goiás Maguinho teve nome publicado no BID e deve ser utilizado contra o Anápolis, pela 2ª rodada do Goianão

O lateral direito Maguinho foi regularizado nesta quinta-feira (27) e está liberado para estrear pelo Goiás. O jogador de 30 anos assinou contrato de três temporadas e deve fazer sua estreia no sábado (29), contra o Anápolis, pela 2ª rodada do Campeonato Goiano. Na entrevista pós-jogo depois do empate sem gols com o Grêmio Anápolis, o técnico Glauber Ramos disse que Ma...