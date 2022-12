Dani Alves será titular e capitão da seleção brasileira no jogo contra Camarões, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. A fala do lateral-esquerdo Alex Telles na entrevista coletiva desta quarta-feira (30), no Qatar, deu o tom de como o jogador de 39 anos é querido pelo grupo.

Pelo discurso de Telles, as críticas direcionadas a Dani incomodam quem está ao redor dele na seleção brasileira. O tom dos questionamentos passam pelas condições físicas do lateral-direito, sobretudo por não jogar há cerca de dois meses.

"Primeiramente, tenho um prazer de conversar e treinar com o Dani todos os dias. Acho muito chato o que falam dele, do momento dele. No dia a dia vemos que ele está totalmente focado e concentrado. É o cara que tem mais títulos no mundo, dispensa comentários", comentou Telles.

A relevância de Dani Alves para o elenco do Brasil passa, na visão dos próprios companheiros, pelos aspectos técnicos e motivacionais.

"Ele tem uma mentalidade muito forte, não à toa está em mais uma Copa. A qualidade dispensa comentários. O próprio professor falou que a postura e parte técnica dele fizeram com que ele esteja aqui. Não sou eu quem vai falar o contrário. A gente vê no dia a dia o quanto ele trabalha, o quanto é serio e o quanto ajuda com palavras também. Dani está preparadíssimo", completou Telles.

Nesta Copa do Mundo, Dani Alves não foi o substituto imediato de Danilo, que se machucou. Tite optou por escalar Eder Militão, zagueiro de origem e que foi lateral na base do São Paulo, como titular no jogo passado, diante da Suíça.

Como vai colocar apenas reservas diante de Camarões, Dani terá sua chance de entrar em campo. As opções para o setor são tantas que Fabinho, outro lateral de origem, mas que se consolidou na Europa como volante, não chegou a ser acionado para o setor.

"Não chegou a falar assim comigo diretamente, mas eles sempre preparam tudo, todas as situações. Três jogadores podem atuar ali naquele lado direito, o Dani e Danilo, da posição, e o Militão que também pode jogar ali. Acho que estamos bem servidos. Se precisar de mim, claro, vou jogar. Mas com três opções, acho difícil que precise de mim. Você falou do Dani que está há dois meses sem jogar, mas se ele está aqui é porque tem condições de dar conta do recado", completou o volante da seleção.

A presença de Dani Alves contra Camarões foi confirmada pela própria comissão técnica, nesta quarta-feira (30), durante o treino. A atividade foi fechada, mas a maior parte do time foi tornada pública. As dúvidas são três: Fred ou Bruno Guimarães, Everton Ribeiro ou Rodrygo e Gabriel Jesus ou Pedro.

Por ser capitão, Dani terá oportunidade de se "defender" das críticas que recebeu porque, como capitão, participará da entrevista coletiva desta quinta (1º), véspera do jogo contra os camaroneses.