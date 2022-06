Esporte Lateral de 19 anos deve ser novidade no Vila Nova Com ausências de Willian Formiga (lesionado) e Bruno Collaço (suspenso), Jefferson pode ganhar oportunidade como titular no Tigre

O lateral Jefferson deve ser a principal novidade no Vila Nova contra o Brusque, na terça-feira (7), pela 11ª rodada da Série B. O jogador de 19 anos é a única opção de ofício para a posição que o técnico Dado Cavalcanti possui para o duelo que será disputado no OBA. Jefferson é cria da base do Santos, mas chegou ao Vila Nova direto para atuar nas categorias inferiores...