Esporte Lateral deixa o Atlético-GO e é anunciado pelo Operário-PR Arnaldo ficou sem contrato após o término da Série A e acertou com o Fantasma para a disputa da Série B

O lateral direito Arnaldo foi anunciado como reforço do Operário-PR e oficialmente deixou o Atlético-GO, após a conclusão da Série A. O jogador de 29 anos assinou vínculo até o final de 2022 com o clube alvinegro e jogará a Série B, Copa do Brasil e Paranaense na próxima temporada. O Operário Ferroviário anunciou, na tarde desta terça-feira (14), a contratação ...