Lateral destaca melhor fase da carreira no Atlético-GO

No Atlético-GO desde o início da temporada 2020, o lateral direito Dudu colhe os frutos da espera e da persistência que teve para conquistar a titularidade, a partir da chegada do técnico Vagner Mancini, em meados de 2020. O jogador afirma que vive o melhor momento dele na carreira e no clube. Dudu, de 24 anos, é um dos poucos remanescentes do elenco do ano passad...