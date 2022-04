Esporte Lateral diz que Goiás está com alerta ligado após 6 jogos sem vitória Time esmeraldino tenta encerrar com sequência negativa na segunda-feira (25), contra o Avaí, pela 3ª rodada da Série A

A sequência de seis jogos sem vitória na temporada ligou o alerta no Goiás, segundo o polivalente Dieguinho, que tem atuado como lateral direito. No período, o time esmeraldino perdeu os jogos da decisão do Goianão para o Atlético-GO e o duelo da volta da semifinal para o Iporá, foi superado pelo Coritiba na estreia da Série A e pelo RB Bragantino na Copa do Brasil. ...