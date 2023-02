O lateral Samuel, do Iporá, disse que o Lobo Guará terá de “trabalhar muito” para reverter a eliminatória contra o Atlético-GO. Pelo jogo de ida das quartas de final, a equipe do interior perdeu por 1 a 0 para o Dragão e terá de vencer no Accioly para virar o confronto contra o time rubro-negro.

“Fizemos um grande jogo e acabamos castigados com a derrota, como foi no primeiro jogo (contra o Atlético-GO na fase de classificação). Temos uma semana para descansar e trabalhar muito para reverter essa situação”, analisou Samuel à DAZN.

O jogador acredita que o comportamento do Iporá será diferente no jogo de volta. “Tenho certeza que todos estarão com a cabeça boa para o próximo jogo. Sabíamos que o jogo seria complicado, como foi na fase de grupos. Sabemos da grandeza e da qualidade do Atlético-GO, mas também não podemos nos prender nisso”, frisou o jogador.

Iporá e Atlético-GO voltam a se enfrentar no dia 5 de março (domingo). O jogo de volta das quartas de final será disputado no Accioly, a partir das 10 horas.