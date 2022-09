O lateral Arthur Henrique, do Atlético-GO, avaliou que as cobranças pelo momento ruim do time são válidas, mas ressaltou que internamente, no elenco, o ambiente é de muito foco no trabalho e por resultados.

O Atlético-GO terá partida decisiva na segunda-feira (19), diante do Inter, vice-líder da Série A (46 pontos) e invicto há cinco rodadas - são quatro vitórias e um empate. Após ter sido eliminado na semifinal da Copa Sul-Americana, só resta ao clube retomar o caminho das vitórias para evitar o rebaixamento à Série B.

Arthur Henrique explicou que o time atleticano foi irregular na Série A e que "foi doída para todo mundo" a eliminação na Sul-Americana. Agora, espera que o Dragão volte a vencer.

"É um momento complicado, não estamos passando por uma boa fase, mas acho que a torcida está no direito dela (cobrar). Quando há respeito dos dois lados, a cobrança deve ser feita. Conversamos, eles fizeram as perguntas sobre o que está se passando e explicamos. Achei válido", comentou o jogador, que briga pela titularidade com Jefferson.

Nos próximos treinos, a comissão técnica precisa preparar bem o elenco, enquanto o técnico Eduardo Baptista (suspenso, não poderá ficar dentro de campo) terá de encontrar o melhor ajuste tático para superar o Inter. "Nesse momento, todo mundo é muito cobrado. Nós mesmos, entre nós, nos cobramos bastante para tentar mudar esta situação. Mas ser titular ou não, o que vai mostrar é minha semana (de treinos), o que vou mostrar (nos treinos). O Eduardo (Baptista) vai passar os conceitos para nós e escolher o time que melhor para este jogo", frisou o jogador do Atlético-GO.

A boa campanha na Sul-Americana foi uma resposta que o elenco conseguiu dar ao desafio de mostrar que é possível obter bons resultados, mas a eliminação para o São Paulo deixou as feridas. "Foi doído para todo mundo. Se perguntar para a maioria, tirando nós, os jogadores que estavam sempre na batida (trabalho), ninguém mais acreditava que poderíamos chegar à uma semifinal de Sul-Americana", citou Arthur Henrique, que está no clube desde o ano passado.

"Lutamos, batalhamos, conseguimos a vitória sobre o Olímpia (2 a 0, nas itavas de final), que estava praticamente descartada. Conseguimos ganhar do Nacional, fizemos um grande primeiro jogo com o São Paulo. Não fizemos um bom segundo jogo, mas acontece. Foi um momento bem doído (revés de 2 a 0 e eliminação nos pênaltis)."

O Dragão vive o risco de descenso à Série B e precisa dar uma resposta imediata á fase ruim e de resultados negativos na Série A, como as derrotas para Atlético-MG e Coritiba (ambas por 2 a 0), nas últimas rodadas.

"É claro que as campanhas que fizemos (nas copas), ficarão na história porque (clube) não tinha chegado nessas fases nestas competições. Mas cair para uma Série B é muito difícil. Mas tenho confiança no nosso grupo, que podemos dar a volta por cima. vamos trabalhar para dar essa resposta, primeiramente para nós, que temos um grupo que trabalha. Depois, para todos que estão ao redor", falou o lateral.