O Atlético-GO cedeu ao pedido de Dudu, e o lateral direito atuará pelo Fortaleza em 2023. O modo da transferência ainda será definido, mas a tendência é que o jogador assine por empréstimo de uma temporada com o Leão do Pici. A informação foi divulgada pelo jornalista Venê Casagrande e confirmada pelo POPULAR.

Dudu já foi liberado pelo Atlético-GO para se apresentar ao Fortaleza. O impasse é a respeito do modelo da transferência. Dono de 100% dos direitos federativos do jogador, o Dragão desejava vender o atleta para o Leão do Pici. O Internacional, porém, possui 50% dos direitos econômicos do lateral direito e não pretende vender sua parte.

Caso ocorra uma mudança na decisão do time gaúcho, Dudu será vendido pelo Atlético-GO para o Fortaleza - o Leão do Pici fez uma proposta de compra, mas a tendência é que assine por empréstimo. A transferência foi um pedido de Dudu, que também foi alvo do Cruzeiro, Coritiba e Santos.

Com a saída de Dudu, o Atlético-GO perde o jogador com mais jogos pela equipe no atual elenco. O lateral direito, em três temporadas, atuou pelo Dragão em 139 partidas.

Para a posição, o Atlético-GO contratou o goiano Rodrigo Soares, que estava no Juventude. O jogador possui experiência no futebol europeu e é o principal candidato a titular na lateral direita do time atleticano em 2023.