Antes do jogo em que o Atlético-GO venceu a Aparecidense no sábado (28) por 3 a 1, o jogador Moraes pediu que “Júnior” fosse acrescido ao nome dele. No Estádio Antonio Accioly, fez belo gol aos 47 minutos do segundo tempo, de fora da área, marcou alguns pontos importantes com a comissão técnica e mostrou que pode servir ao time em mais de uma posição.

Desta vez, ele entrou como segundo volante aos 33 minutos. Moraes Júnior passa a ser opção para o treinador, Eduardo Souza, na partida desta quinta-feira (2), contra o Crac, também no Estádio Antonio Accioly.

Moraes Júnior descreveu seu gol. "Uma felicidade grande, pois acertei aquele chute. Peguei na veia, foi muito importante. É o meu segundo gol neste ano aqui no Atlético-GO. Fico feliz por estar ajudando a nossa equipe no campeonato”, contou o jogador, que marcou sete gols em temporadas diferentes pelo Dragão, inclusive o último na campanha do acesso da Série B à Série A (em 2019), no empate de 2 a 2 diante do Brasil, em Pelotas (RS).

O jogador começou a temporada 2020, mas foi emprestado, conquistou o título da Série D atuando pelo Mirassol-SP, se transferiu para o Santos e, ano passado, atuou pelo Juventude-RS.

Leia também:

+ Mesmo líder, Atlético-GO se preocupa com gols sofridos

+ Tabela completa do Goianão 2023

Até agora, Moraes Júnior participou de cinco jogos, geralmente entrando no segundo tempo. A única vez em que disputou uma partida completa foi na derrota de 2 a 1 para o Anápolis, em que foi escalado como lateral esquerdo. Os poucos minutos em campo são valiosos para ele, o que encara como obrigação para buscar a melhor atuação para o time e também colaborar.

“Na verdade, não pensamos muito nisso, tipo vou entrar (faltando) cinco, dois, um minuto ou às vezes nem um minuto. Fico bastante concentrado, pois quero entrar ali para ajudar, o que é o importante. Mesmo que sejam 30 segundos para ajudar a equipe a conquistar a vitória. Não penso muito em quanto tempo vou jogar e o que quero é ajudar de algum jeito”, comentou o versátil jogador, que já atuou como lateral esquerdo, atacante de lado e segundo volante.

Sobre a mudança de nome, disse que “deu sorte, porque Moraes Júnior é melhor que Moraes ou Onitlasi, que é difícil de falar (risos).” Nesta temporada, ele larga com dois gols – fez outro sobre o Grêmio Anápolis (4 a 1) – e chega para disputar vaga no time, ressaltando que a posição em que se sente melhor é como lateral esquerdo, atualmente ocupada por Jefferson. Sobre atuar como segundo volante, ele citou que também a desempenhou quando era um jogador da base atleticana.