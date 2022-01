Titular do Atlético-GO na maior parte do ano passado, o lateral direito Dudu projeta uma temporada melhor do clube e afirma que todos aprenderam bastante com as eliminações em 2021 - na semifinal do Goianão, em que era favorito ao título, e na 1ª fase da Copa Sul-Americana, em que terminou invicto, mas eliminado após três vitórias e três empates, sem gols, em Goiânia.

Segundo o jogador, ter saído sem derrota do torneio internacional deixou marcas no elenco e "machucou bastante". Por isso, terá de ser meta avançar de fase. Outro ensinamento que o Dragão teve foi de que seria possível ter alcançado uma vaga na pré Libertadores, após a arrancada de quatro vitórias nas últimas rodadas.

"Passar de fase na Sul-Americana (meta). Ano passado, ficou um pouco engasgada aquela eliminação (1ª fase), invicta, por não ter vencido nenhum jogo em casa. Machucou bastante. Acho que, além do Estadual, a Sul-Americana será muito importante para nos firmarmos mais nos cenários nacional e internacional", destacou o lateral direito, que está há dois no clube e projeta ficar mais tempo vestindo a camisa rubro-negra.

Outra pretensão, segundo ele, é subir o sarrafo na Série A e voltar a brigar pelo título do Goianão. São dois objetivos. "Fazer uma bela campanha no Brasileiro, pois acabou escapando, também, uma vaga na Libertadores. Isso com o tempo, e o trabalho, vamos consolidando para buscar coisas maiores", ressaltou o jogador do Dragão.

Para ele, é obrigação do Atlético-GO brigar sempre pela conquista do Estadual, que o clube deixou escapar em 2021 na semifinal em que foi eliminado pelo Grêmio Anápolis nos pênaltis. O Dragão deixou escapar a chance de brigar pelo inédito tricampeonato goiano. "Acho que entramos sempre, no campeonato estadual, para vencer. Temos de ter isso na cabeça, de que entramos para representar um clube que é gigante aqui, no Estado. Temos de entrar com a mentalidade de que em todo ano temos de ser campeões."

No Dragão, Dudu foi campeão do Goianão 2020 e participou de duas boas campanhas na Série A nacional. Mais do que isso, tem consciência de que o Atlético-GO significou a reconstrução da carreira dele, pois ficou cerca de dois anos sem jogar no Inter-RS, por causa de lesões. Quando chegou ao Dragão, teve de disputar a posição com Reginaldo e, depois da chegada do técnico Vagner Mancini, começou a se firmar. Ele valoriza a pré-temporada, pois dá suporte para encarar a sequência de jogos durante o ano.

"Quando cheguei aqui, no Atlético-GO, cheguei num momento muito difícil da minha carreira. Fiquei praticamente dois anos parado, sem jogar no Inter-RS. Isso ficou para trás, aprendi muito com o que passou. Estou feliz demais aqui, no Atlético-GO, para iniciar uma nova temporada. Já tive esta experiência de pré-temporada, sei o quanto ajuda durante o ano. Uma pré-temporada aqui é muito diferente da de outros clubes. Temos de nos condicionar para jogar o ano inteiro."