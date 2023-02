A vitória sobre o Inhumas, por 1 a 0, fora de casa, marcou a estreia do lateral direito Bruno Santos, de 29 anos. O jogador é esperança para resolver o problema que o time esmeraldino tem apresentado na lateral direita neste início de temporada. No entanto, o técnico Guto Ferreira pediu paciência com o jogador, que estava atuando há muitos anos no futebol europeu e terá de se adaptar novamente ao futebol brasileiro.

Desde o início do ano, o Goiás entendia que precisava se reforçar na lateral direita. O plantel esmeraldino começou o ano com Maguinho como remanescente, além de Apodi, que jogou a última temporada como um ponta por aquele lado do campo.

A diretoria esmeraldina foi ao mercado, mas acabou se frustrando com duas negociações que não se concretizaram. O Goiás tentou a contratação de Michel Macedo, do Ceará, mas o lateral direito optou por ficar em Fortaleza naquele momento. O time goiano abriu o leque para o mercado internacional e acertou com o lateral direito Raul Lozano, mas o jogador teve uma lesão detectada nos exames médicos e não teve a transferência concluída.

Com esse cenário, o técnico Guto Ferreira optou por começar a temporada com Maguinho como titular. No entanto, a presença do jogador na equipe principal durou poucos minutos, pois ele foi substituído por Apodi, que entrou como lateral e fez o gol da vitória sobre a Aparecidense. Apodi ganhou a condição de titular, mesmo preferindo atuar mais avançado desde o ano passado.

Na derrota para o Atlético-GO e no empate com o Anápolis, Apodi seguiu no time titular com Maguinho sendo utilizado no decorrer dos jogos. Com a lesão de Apodi diante do Galo da Comarca, Guto Ferreira decidiu por escalar sempre um zagueiro improvisado no setor.

Yan Souto jogou improvisado na lateral direita contra Iporá, Crac e Vila Nova. Por causa da expulsão de Yan Souto no clássico, o zagueiro Edu fez a tarefa na primeira parte da partida contra o Inhumas até a estreia de Bruno Santos, que fez sua estreia aos 21 minutos do segundo tempo.

Após a vitória sobre o Inhumas, Guto Ferreira explicou que é preciso ter “carinho” e paciência com o jogador, que vive um processo de adaptação ao futebol brasileiro e ao clube esmeraldino. O jogador defendeu o AEL Limassol, do Chipre, entre 2020 e 2023, depois de passar sete temporadas no futebol português.

“O tipo de trabalho que ele fazia na Europa e o momento da temporada em que ele estava lá, é tudo muito diferente desse momento. Tem um processo, ele entrou (contra o Inhumas) e conseguiu desenvolver o jogo dele”, destacou.

A diretoria esmeraldina não fala em novas contratações para a lateral direita, embora não descarte em caso de uma boa oportunidade de mercado. Além de Bruno Santos, Apodi e Maguinho, o Goiás também conta com o jovem Diego Caito, de 18 anos, que se destacou na Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Mercado

A diretoria do Goiás tem um acerto com um jogador paraguaio, que vai passar por exames médicos em São Paulo, no Hospital Sírio Libanês, nesta sexta-feira (3), e passará por uma consulta médica na segunda-feira (6). Caso o jogador seja aprovado, assinará contrato com o time esmeraldino para a sequência da temporada.

A diretoria não confirmou o nome do jogador acertado com o clube, mas os nomes do meia Danilo Santacruz, ex-jogador do Nacional-PAR, e do ponta esquerdo Juan Manuel Iturbe, que atua no Aris Thessaloniki, da Grécia, foram ventilados nesta quinta-feira (2).

Na noite de quarta-feira (1º), o clube publicou uma bandeirinha do Paraguai em sua conta no Twitter e agitou a torcida esmeraldina nas últimas horas.