Maguinho deve voltar ao time do Goiás, neste domingo (19), para enfrentar o Corinthians pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois de levar uma cotovelada em jogo contra o Ceará (empate por 1 a 1), que rendeu um corte na testa, o lateral direito ficou fora da partida contra o Inter (derrota por 2 a 1) por causa da sutura com pontos. Agora, pode estar de volta à equipe na partida longe de Goiânia.

Fora de casa e contra um adversário de peso - o Corinthians é vice-líder do Campeonato Brasileiro -, Maguinho aposta em jogo de contra-ataque para surpreender o adversário, que, ele espera, vai propor o jogo.

Leia mais:

+ Quem joga: escalação do Goiás para enfrentar o Corinthians

+ Sem a posse de bola: como o Goiás tem atuado e conquistado pontos

“Eles que vão ter que propor o jogo, arriscar mais que nós e, no momento que eles estiverem arriscando, é a oportunidade que nós temos de contra-atacar e poder fazer um gol. Acredito que isso vai ser positivo para nós lá”, disse Maguinho sobre a partida contra o Corinthians, neste domingo (19), a partir das 16 horas, na Neo Química Arena, em São Paulo.

O jogador falou que o corte que teve na testa foi profundo e relembrou as lesões que o elenco tem sofrido, o que causa desfalques, como ocorreu com ele. O jogador, então, avalia que a entrega dos jogadores pode ser uma das causas das lesões.

“O fator lesão no nosso time, no meu modo de ver, é muito pela entrega. Os jogadores têm se entregado muito, pelo que vemos, os números pós-jogos, é que estamos dando a vida para conquistar os pontos. Isso é um dos fatores que estamos sofrendo muitas lesões. E é o futebol, acontece isso, todo mundo tem que ter oportunidade e, às vezes não está tendo oportunidade, e alguém machuca e alguém lesiona. E tem que entrar e dar conta do recado”, contou Maguinho.

Para encarar o Corinthians e pontuar, o lateral direito do Goiás avalia que o Goiás tem que ter equilíbrio. “Temos que ser uma equipe muito equilibrada, muito consciente do que tem que fazer. Jogar lá na Arena Corinthians, a pressão é muito grande. Nas oportunidades que tivermos, conseguirmos fazer o gol. Acredito que vamos fazer e trazer um bom resultado pra casa”, falou o jogador.