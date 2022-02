Esporte Lateral do Goiás quer recuperar pontos perdidos contra o Anápolis Maguinho ressalta importância de duelo no Jonas Duarte e da liderança do Grupo A na fase de classificação

Mesmo com a proximidade da estreia na Copa do Brasil, o lateral direito Maguinho destacou a importância de uma vitória esmeraldina na partida contra o Anápolis nesta quinta-feira (24), às 19h30, fora de casa. O duelo é um confronto direto pela liderança do Grupo A e pode ser a chave para decidir quem terminará a 1ª fase com a vantagem no mata-mata do Goianã...