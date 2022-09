O lateral direito Maguinho vê o Goiás mais forte na parte ofensiva para esta reta final da Série A do Campeonato Brasileiro. O jogador esmeraldino credita essa melhora ao tempo que o clube teve para treinar durante as semanas abertas para treinos e recuperação dos atletas.

O Goiás está jogando com intervalo de uma semana, em média, desde o dia 23 de maio, quando empatou com o São Paulo, fora de casa, pela última rodada do 1º turno do Brasileirão. Depois disso, o time esmeraldino fez oito jogos com intervalos maiores para recuperação e treino dos atletas.

Leia também:

+ No Goiás, Caetano vive ano de regularidade e amadurecimento

+ Destaque do Goiás mira conquista de seis pontos contra Botafogo e Fortaleza

Esse período coincide com uma evolução do clube na tabela de classificação. Para Maguinho, o Goiás conseguiu criar mais alternativas ofensivas com as semanas abertas para treinos, embora a média de gols da equipe seja pouco maior que um gol por partida neste 2º turno.

“A gente vem mostrando várias situações que a gente trabalha, inclusive começa a jogar mais, começar e terminar o jogo na fase ofensiva. Estamos evoluindo nessa parte, de não só se defender, de construir jogadas. Essa semana está sendo muito importante”, disse Maguinho.

O Goiás volta a campo só na próxima quarta-feira (28), quando recebe o Botafogo, no Estádio Hailé Pinheiro, às 21h45.