Esporte Lateral do Tottenham sofre roubo a mão armada em SP; suspeito é baleado Emerson Royal está de férias em Americana, no interior de São Paulo, cidade que morou durante a infância

O lateral-direito do Tottenham e com passagem pela seleção brasileira, Emerson Royal, foi vítima de uma tentativa de assalto a mão armada na madrugada desta sexta-feira (3) em Americana, interior de São Paulo. O jogador do clube inglês, que morou na cidade durante a infância, está no município de férias. Ele estava saindo de uma casa noturna quando foi abordado por um...