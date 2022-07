A transferência do lateral direito Alex Silva, do Vila Nova, para um clube do Irã não se concretizou e o jogador será reintegrado ao elenco do Tigre. A mudança nos planos ocorre quase uma semana após o clube anunciar que o atleta deixaria o clube.

Na terça-feira, dia 5 de julho, o Vila Nova anunciou que Alex Silva seria liberado para acertar com um clube do exterior e rescindiria o contrato, que vai até o fim do ano.

O jogador ficou fora da partida contra o Bahia, que o Tigre empatou por 1 a 1, permanencendo na laterna da Série B.

Alex Silva é um dos dois jogadores da lateral direita que são de origem da posição. O outro é Diogo. Moacir e Pedro Bambu são volantes aproveitados na posição.