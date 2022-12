O Vila Nova negocia a transferência do lateral esquerdo Willian Formiga para o Ceará. O jogador, de 27 anos, tem vínculo com o time colorado até o fim de 2023 e sua ida ao clube cearense deverá servir para que o Tigre quite uma dívida que tem com o Vozão.

O time colorado tem uma pendência financeira com o Ceará desde 2019, em uma transferência envolvendo o zagueiro Patrick Willian, que estava emprestado ao Vila Nova pelo Ceará e foi negociado com o Famalicão, de Portugal. O Tigre não repassou o valor devido ao Ceará e a discussão foi parar na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD).

Com esse histórico, a negociação de Willian Formiga com o Ceará servirá para resolver essa questão entre os dois clubes e evitar que o Vila Nova possa sofrer o transfer ban, medida que impediria o Tigre de registrar novos reforços por um determinado período de tempo.

Willian Formiga chegou ao Vila Nova em 2020 e de lá para cá esteve em campo em 114 jogos e marcou dois gols. O jogador era o principal nome para a lateral esquerda no elenco colorado em 2022, enquanto o seu substituto imediato era o jovem Jefferson, de apenas 19 anos.

A saída de Willian Formiga representa também mais um jogador identificado com o clube a deixar o OBA no fim desta temporada. Agora, apenas o zagueiro Rafael Donato tem mais de 100 partidas pelo Tigre – o defensor fez 136 jogos. Willian Formiga (114), Pedro Bambu (106) e Arthur Rezende (104) deixam o clube neste fim de 2022.