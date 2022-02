Esporte Lateral do Vila Nova não quer ser poupado antes de estreia na Copa do Brasil Tigre vai estrear no torneio nacional na próxima semana, mas antes encara o Crac pela 9ª rodada do Goianão

O lateral esquerdo Willian Formiga não deseja ser poupado contra o Crac, neste sábado (26), antes da estreia do Vila Nova na Copa do Brasil. A tendência, inclusive, é que o jogador seja titular diante do Leão do Sul, no OBA. O duelo será disputado a partir das 16h30 e é válido pela 9ª rodada do Goianão 2022. “O jogo da Copa do Brasil é importante, o grupo está preparad...