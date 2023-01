Prata da casa que começou na base do Atlético-GO em 2014, o lateral esquerdo Moraes, de 25 anos, retorna ao Dragão após três anos fora. Neste período, foi emprestado a Mirassol-SP (2020 e 2021), Santos (2021) e Juventude-RS (2022).

Maduro e com boas atuações no giro por outros clubes, o jogador volta com a disposição de brigar pela posição com Jefferson ou atuar em outras posições (como meia, por exemplo) e se firmar no elenco atleticano em formação pelo técnico Eduardo Souza para a disputa do Goianão, Copa do Brasil e Série B 2023.

“Foi bom ter saído, passado por outros clubes grandes. Sou daqui e estou bastante ansioso para jogar e brigar pelo título (Estadual). Sei da rivalidade entre os clubes da capital e quero conquistar o título do Campeonato Goiano”, afirmou o jogador, campeão do Goianão 2019 e autor do último gol rubro-negro na campanha do acesso à Série A, naquele ano.

Moraes bateu de primeira e empatou jogo que o Dragão perdia de 2 a 1 para o Brasil, em Pelotas-RS, na penúltima rodada da Série B 2019. Na partida derradeira, o Dragão garantiu o retorno à elite nacional com empate de 0 a 0 diante do Sport.

No período fora de Goiânia, Moraes explica que conseguiu evoluir na marcação, fundamento que não era o ponto forte dele. “Sempre tive consciência de que poderia melhorar na marcação. Até por isso, foi bom sair para aperfeiçoar na marcação”, reconheceu o lateral.

O jogador comentou sobre a possibildade de ser utilizado como meia esquerda. “Não vejo problema algum. Não tenho dificuldades em jogar no meio ou em outras posições”, disse Moraes, ressaltando que qualquer definição neste sentido deve partir do treinador.

Na volta à casa atleticana, Moraes vai ser componente de um trio de laterais goianos junto com Jefferson (nascido em Jaraguá) e Rodrigo Soares (Porangatu).

Ano passado, Moraes e Rodrigo Soares atuaram pelo Juventude-RS, clube que também foi rebaixado à Série B, assim como o Atlético-GO.

“Sempre comentei com ele (Rodrigo Soares) que aqui é um clube bastante organizado. Quando ele veio (no final de dezembro), disse que estaria em casa. A estrutura é muito boa”, frisou o lateral, que disputa a posição diretamente com Jefferson – o outro jogador da posição, Arthur Henrique, foi emprestado.