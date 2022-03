Esporte Lateral esquerdo deixa Goiás e deve defender a Ponte Preta Elenco esmeraldino tem outras duas opções para setor e pode contratar mais um atleta para a vaga de Artur

O lateral esquerdo Artur, de 27 anos, está de saída do Goiás e o provável destino do jogador esmeraldino é a Ponte Preta. Artur tinha vínculo com o Goiás até maio desta temporada, mas abrevia sua passagem pela Serrinha para jogar a Série B do Campeonato Brasileiro pela Macaca. Nesta temporada, Artur foi titular a lateral esquerda até a chegada de Danilo B...