Esporte Lateral frisa que Atlético-GO busca equilíbrio por permanência Arthur Henrique foi destaque no empate por 1 a 1 com o Ceará, após dar assistência para o gol marcado por João Paulo no Accioly

O lateral Arthur Henrique acredita que o Atlético-GO vai se afastar da zona de rebaixamento quando conseguir encontrar o equilíbrio em suas atuações. O Dragão empatou por 1 a 1 com o Ceará, neste sábado (20), pela 34ª rodada, e segue próxima do Z4 da competição nacional. O jogador iniciou a partida no banco, mas entrou no lugar de Jefferson, que deixou o campo ...