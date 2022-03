Esporte Lateral recomenda Atlético-GO fiel ao estilo de jogo contra o Goiás Dudu entende que o Dragão deve manter postura ofensiva e com a posse de bola na Serrinha

O lateral direito do Atlético-GO, Dudu, acredita que o Dragão precisa manter o padrão de jogo no clássico decisivo contra o Goiás, no sábado (2), na Serrinha. Essa é a segunda final estadual do jogador pelo clube atleticano. Em busca do segundo título do Goianão, o atleticano acredita que o rubro-negro chega à decisão num momento bom, de ascensão na competição. Por ter vencido...